كاظم الساهر يحيي حفلًا في عمان بعد احتفاله بعيد ميلاده

أحمد جودة - القاهرة -

يطل القيصر كاظم الساهر الليلة على جمهوره في عمان من خلال حفل غنائي ضخم، يقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي ما دام رددها عشاقه في الوطن العربي، وكان الساهر قد روج للحفل عبر حسابه على “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، وسط ترقب واسع من جمهوره الأردني.



عيد ميلاد القيصر

احتفل كاظم الساهر مؤخرًا بعيد ميلاده، حيث وُلد في 12 سبتمبر 1957 بالعاصمة العراقية بغداد، ويُعد من أبرز نجوم الغناء العربي الذين ارتبطت أعمالهم بذاكرة الجمهور، وظلت أغانيه وقصائده تتجدد مع الأجيال.



نزار قباني ولقب “قيصر الأغنية العربية”



ارتبط اسم الساهر بالشاعر الكبير نزار قباني الذي منحه لقب “قيصر الأغنية العربية”، غنى له عشرات القصائد الشهيرة مثل: الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتِ، يوميات رجل مهزوم. ومنذ لقائه الأول بقباني في دمشق وتقديمه لحن قصيدة اختاري، نشأت علاقة فنية وإنسانية أثرت مسيرة الساهر، واستمرت حتى بعد رحيل الشاعر، حيث ظل يغني من كلماته.

ساحر قلوب النساء

عرف كاظم الساهر بلقب مطرب المرأة، إذ اختار من قصائد نزار قباني ما يلامس المشاعر ويغازل القلوب. كما اشتهر بأناقته واهتمامه بمظهره ولياقته، ليبقى دائم الحضور كـ”أسير قلوب النساء” مهما مرّت السنوات.