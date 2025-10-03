نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تغيب عن مؤتمر “هيبتا.. المناظرة الأخيرة” لأسباب عائلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



غابت النجمة منة شلبي عن المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”، الذي أقيم بأحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اعتذرت عن الحضور نظرًا لظروف صحية تخص والدتها.

وفي المقابل، شهد المؤتمر حضور عدد من أبطال وصناع العمل للحديث عن التجربة قبل انطلاق عرضه في دور السينما الأربعاء المقبل.



أبطال وصُناع الفيلم في المؤتمر

شارك في المؤتمر كل من الفنانة مايان السيد، الفنانة جيهان الشماشرجي، المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، فيما أدار الندوة الناقد والصحفي علاء الكشوطى رئيس قسم الفن بجريدة اليوم السابع.

قصة الفيلم وأبطاله

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق (صاحب الرواية الأصلية) وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.



ويشارك في البطولة: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، إلى جانب ضيوف الشرف: أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، وبسنت شوقي.



المحور الأساسي للقصة

يرتكز الفيلم على مناظرة تقدمها شخصية سارة التي تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب عبر أربع حكايات مختلفة، تعكس أزمات وتحديات يعيشها الأبطال، بينما يبقى السؤال الجوهري: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟

الجزء الأول من النجاح إلى الاستكمال



يُذكر أن الجزء الأول من فيلم “هيبتا” حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش وهاني عادل. الفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعًا في مصر، وصدرت منها أكثر من 36 طبعة منذ عام 2014.