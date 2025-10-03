نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض أولى حلقات مسلسل المحتالون التركي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدراما التركية في مصر والوطن العربي نحو شاشة NOW TV، استعدادًا لمتابعة المسلسل الجديد "المحتالون" الذي يُنتظر أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الحالي. ومع إطلاق القناة الإعلان الترويجي الأول للعمل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتكهنات وردود فعل متباينة حول طبيعة الأحداث التي سيحملها المسلسل، لا سيما بعد ظهور الثنائي الشهير هلال ألتينبيلك في دور "آسيا" وبوراك دينيز في دور "إرتان آيدن"، في مشاهد تحمل الكثير من الغموض والإثارة.

الجمهور الذي تابع البرومو لم يخفِ حماسه، بل عبّر عن انتظاره الكبير لما قد يحمله العمل من صراعات، ومفاجآت غير متوقعة، وقصص إنسانية واجتماعية ممتزجة بالخيانة والأسرار المخفية.

مسلسل المحتالون



برومو يثير الجدل ويكشف ملامح اللعبة النفسية

منذ اللحظة الأولى لعرض الإعلان الدعائي، بدا واضحًا أن صُنّاع المسلسل يراهنون على التشويق والإثارة كعنصرين رئيسيين لجذب الجمهور. فقد حمل البرومو لقطات مشحونة بالصراع، عكست مزيجًا متقنًا من التشويق، الخداع، والدراما الإنسانية. الجمهور الذي شاهد الإعلان علّق بكثافة عبر منصات التواصل، حيث تباينت الآراء بين من يرى أن المسلسل سيعيد تقديم بوراك دينيز بصورة مختلفة تمامًا، ومن يعتبر أن هلال ألتينبيلك ستفاجئ الجمهور بدور غير تقليدي، قائم على التناقضات العاطفية والتحولات النفسية.

قناة NOW TV زادت من جرعة الغموض عندما نشرت الإعلان عبر حسابها على "إنستجرام" وعلّقت بعبارات لافتة: "محامٍ، كاذب، وعائلة عطشى للسلطة... الجميع يخفي حقيقته، والسؤال: من هو أكبر محتال؟"، وهي رسالة اختصرت طبيعة الأحداث التي تنتظر المشاهدين.



صراع بين الفقر والطموح يقلب الموازين

تدور القصة الرئيسية للمسلسل حول آسيا، الشابة البسيطة القادمة من بيئة فقيرة تعيش مع إخوتها الثلاثة. لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد أن يخسر الإخوة كل ما يملكون في استثمارات فاشلة داخل سوق الأوراق المالية، ليدخلوا في دوامة من الديون الضخمة. أمام هذه الأوضاع القاسية، تجد آسيا نفسها محاصرة بخيارات مصيرية، وتُجبر على اتخاذ قرارات خطرة للخروج من مأزق الفقر والديون.



رحلة آسيا لا تقف عند حدود المعاناة المادية، بل تتطور لتشمل خططًا غير قانونية مليئة بالمخاطر، حيث تدخل عالم السرقة والخداع وتبدأ في كشف وجه آخر لم تعرفه من قبل. في المقابل، يظهر إرتان آيدن، المحامي اللامع الذي يبدو رجلًا مثاليًا في نظر المجتمع، لكنه يخفي ماضيًا معقدًا وأسرارًا مظلمة تتكشف مع تصاعد الأحداث. اللقاء بين آسيا وإرتان يفتح الباب أمام علاقة مشوشة، مليئة بالشد والجذب، تتراوح بين الثقة والخيانة، وبين الانجذاب العاطفي والمصالح الخفية.

أبطال المسلسل



هذه العلاقة تشكل محور القصة، حيث يجد المشاهد نفسه أمام لعبة نفسية قاسية، يتداخل فيها الحب مع الخداع، والطموح مع المؤامرات العائلية، في محاولة لكشف الحقيقة: من المحتال الحقيقي؟

إنتاج ضخم وموعد مرتقب

المسلسل يأتي بإنتاج ضخم من شركة Ay Yapım الشهيرة، التي برز اسمها مؤخرًا في صناعة أنجح الأعمال التركية التي لاقت رواجًا كبيرًا محليًا وعالميًا. فريق العمل ركز على تقديم حبكة مشوقة، مدعومة بديكورات وإخراج يعكس فخامة الإنتاج، مع تصوير دقيق لتفاصيل الحياة الاجتماعية التي يعيشها الأبطال.

قناة NOW TV



من المقرر أن تُعرض الحلقة الأولى من "المحتالون" خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن البرمجة الخريفية الجديدة لقناة NOW TV، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المرتقبة في هذا الموسم. ومع الزخم الذي أثاره البرومو الأول، بات الجمهور في انتظار لحظة انطلاق الحلقات ليتعرف أكثر على طبيعة الصراع الدرامي الذي يجمع بين شخصيات المسلسل.

وبينما يحاول كل بطل أن يخفي أسراره ويحمي مصالحه، يبقى السؤال الأهم حاضرًا: هل ستنجح آسيا في النجاة من دوامة الفقر والمؤامرات؟ أم سيكشف إرتان عن وجهه الحقيقي ويسيطر على مجريات اللعبة؟