بالصور.. تامر حسني وعفروتو يشاركان في إحياء حفلاً غنائياّ ضخماً ببورتو السخنة "غدا"

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الميجا ستار تامر حسني ونجم المهرجانات عفروتو مساء غد الجمعه في إحياء حفلا غنائيا ضخما داخل بولوتانو ببورتو السخنة.

حفل تامر حسني

والحفل يشهد امتدادا لحفلات الشواطئ التي يتألق في أحيائها تامر حسني حيث شهد صيف 2025 حضورا جماهيريا تخطي الطاقة الاستيعابية لشواطئ العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

استعدادات حفل تامر حسني



تجرى الاستعدادات والتجهيزات بمواصفات لايف وتأمين عالمية من تنظيم المنتج ياسر الحريري الذى تعاون مع تامر حسني طوال مشواره الفني بعشرات الحفلات الجماهيرية الناجحه.

أخر اعمال تامر حسني

ويذكر ان تامر حسني قد غني أغنية «كان ياما كان»، ضمن حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية ولاقت استحسان الحضور، وهي من كلمات الشاعر طارق علي، ألحان كريم نيازي، توزيع مؤمن ياسر، وتضمنت الأغنية رحلة العديد من نجوم المسرح في مصر بينهم الزعيم عادل إمام، عبدالمنعم مدبولى، فؤاد المهندس، سهير البابلي وغيرهم.

كلمات أغنية كان ياما كان

وتقول كلمات أغنية كان يا ما كان:

من كان يا مكان مسرحنا زمان

صندوق مليان بكنوز ورموز وده مش تهويل

أسماء علامات صنعوا الحكايات

وسابولنا تاريخ بكى ضحك صريخ

كدة جيل وراء جيل

يعقوب صنوع والقباني

جورج فاتحلك باب يا ريحاني

كان كش كش بيه يرمي الايفيه

جمهوره يقوله ارميه تاني

يا عزيز ولا يوم من أيامك

يوسف بيه مسرحه قدامك

كانوا صالة ولوب يسمعوا مونولوج

يخرجوا حافظين كل كلامك

يا علي يا كسار في المداري

بثلاثة جنيه ماضي وشاري

يا بديع سلم على الأبياري

وارميلنا على سمعة سلامك

ويمر زمان يجي بعديه زمان

والمسرح يفضل بيت مليان دايما سكان

زكي يا طليمات عندنا نجمات

خفة إسعاد رقة شويكار طلة شريهان

يا فؤاد هات مدبولي وقوله عادل إمام الجيل كله

وسمير لو ميت ساعة لوحده عمر الناس منه ما هيملوا

اردش وكرم عاشوا معانا ومحمد صبحي دة جوانا

ونجم وراضي بقفشاتهم يا ست سميحة يا وحشانا

اه يا ست سميحة يا وحشانا

يا سهير نادي البت سكينة

يا بدير عبد العال أثر فينا

يا سعيد قول للست أمينة رزق المسرح ناس فكرانا

وهيفضل مسرحنا بخيره

دايما ليه دوره وتأثيره

ده المسرح زي الهواء والروح

عمرنا ما نعيش يوم من غيره