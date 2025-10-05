الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.7 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2665 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3050 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.58 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.41 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.03 بالمئة.



وأظهرت بيانات التداول ارتفاع أسعار أسهم 38 شركة مقارنة بإغلاقاتها السابقة، في حين انخفضت أسهم 18 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة.