نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه دسوقي يخطف الأضواء في افتتاح مهرجان الجونة ويدعو لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وسط حضور لافت لنجوم الفن المصري والعربي والعالمي، في أجواء من الأناقة والتألق على السجادة الحمراء.

وأعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن وجوده بين هذا الجمع من المبدعين يمثل لحظة فخر، مضيفًا دعاءً مؤثرًا لفلسطين قائلًا: "ربنا ينصر غزة وأهلها ويحل السلام على فلسطين."

وشهد حفل الافتتاح توافد كوكبة من النجوم، من بينهم الفنانة درة التي تألقت بفستان منفوش لافت، ونيقولا معوض بإطلالة أنيقة ببدلة لامعة، إلى جانب حضور الكاتبة مريم نعوم، وألبرت شفيق، ومي الغيطي، وبوسي شلبي، والناقد أحمد شوقي، والمخرج تامر العشري، وياسمينا العبد، وهنا شيحة.

كما حضر منذ الدقائق الأولى المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي برفقة زوجته، إلى جانب كمال الباشا، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، والمخرجة هالة خليل، والناقد طارق الشناوي.

ويكرم المهرجان هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرتها الثرية وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، بينما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة، حيث تُمنح جائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية البارزة.

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية وقصيرة، إلى جانب حضور مميز للسينما المصرية بخمسة أفلام متنافسة، وفيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، بالإضافة إلى العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه تجاريًا في دور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.