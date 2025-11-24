أغنية إيطالية عن توت عنخ آمون تشعل المنصات وتعيد بريق الحضارة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت أغنية إيطالية تحمل اسم "توت عنخ آمون" اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم خلالها الفنانون الإيطاليون تحية واضحة للحضارة المصرية القديمة، وخاصة للملك الشاب توت عنخ آمون الذي اعتلى عرش مصر في سن صغيرة وظلت حياته لغزًا تاريخيًا منذ اكتشاف مقبرته مطلع القرن الماضي.

وتصدرت الأغنية الترند بعد ظهور قناع الملك الذهبي ضمن فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في مطلع نوفمبر الجاري، حيث عكست مدى انبهار الجمهور الإيطالي بعظمة الفراعنة وروعة إرثهم الثقافي.

كلمات الأغنية



تقول كلمات العمل: "توت عنخ آمون.. الملك الطفل، في وادي النيل.. قدر عظيم، كان في العاشرة.. على عرش مصر، قناع من ذهب.. لغز مكتوب، ابن إخناتون.. تعود الشمس إليه، والفراعنة القدماء تستعيد كلماتها، يرقد في صمت.. لكن اسمه أغنية، توت عنخ آمون.. من الصحراء إلى العالم".

وقد أثارت الأغنية موجة واسعة من التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين اعتبروا نجاحها دليلًا جديدًا على استمرار سحر الحضارة المصرية القديمة، مؤكدين أن شخصية الملك توت عنخ آمون ما زالت تلهب خيال العالم. وقال بعض النشطاء: "أغنية الملك توت من إيطاليا تؤكد أن مصر في قلب العالم، وأن حضارتنا تستعيد مكانتها من جديد".