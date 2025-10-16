نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة وعمل انساني..جومانا مراد تكشف مشاركتها في رمضان القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الفنانة جومانا مراد عن مشاركتها في دراما رمضان القادم 2026، وذلك على هامش مهرجان الجونة السينمائي لدورته الـ 8.



وقالت جومانا أنها تشارك بمسلسل خلايا رمادية وهو مكون من 15 حلقة فقط كتابة مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

تفاصيل شخصيتها في المسلسل

كما كشفت أيضا عن دورها في المسلسل حيث تقدم دور مفاجأة وهو مسلسل انساني مؤكده أن الجمهور سيراها بطريقة مختلفة وتتمنى أن يعجب الجمهور.



نبذة عن مهرجان الجونة

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت