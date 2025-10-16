نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا: مسلسل جديد في رمضان 2026.. تجربة مهمة هتسعد الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة روجينا عن استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2026، مؤكدة أنها تعتبرها من أهم المحطات في مشوارها الفني، وأن الجمهور سيكون على موعد مع عمل مختلف ومؤثر.



وقالت روجينا، خلال لقائها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إنها بدأت التحضيرات المبدئية للمسلسل، مشيرة إلى أن تفاصيل العمل سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد انتهاء مرحلة التعاقدات مع فريق العمل.



وأضافت أن المسلسل يتناول فكرة اجتماعية مهمة تمس كل بيت مصري، موضحة أنها متحمسة للدور الجديد لأنه يحمل تحديًا مختلفًا ويقدمها بشكل غير تقليدي أمام الجمهور.

وأكدت روجينا في ختام حديثها أن ردود الفعل حول آخر أعمالها منحتها طاقة إيجابية كبيرة، ووعدت جمهورها بمسلسل “هيفرحهم جدًا” في رمضان المقبل.

تكريمات لنجمتين من طراز خاص

يشهد حفل الافتتاح هذا العام لحظة استثنائية بتكريم النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديرًا لمسيرتها الغنية وأدوارها المؤثرة التي صنعت لها مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي.



كما تحضر النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة “بطلة الإنسانية” تكريمًا لإسهاماتها الفنية وجهودها في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

حضور فني لامع

تألقت على السجادة الحمراء كوكبة من نجوم الفن، من بينهم محمود حميدة، إلهام شاهين، هاني رمزي، خالد سليم، كريم فهمي وزوجته، حسن الرداد، روجينا، شريف منير، مايان السيد، إيناس الدغيدي وزوجها، هالة صدقي، بسنت شوقي، صدقي صخر، ميس حمدان، مي سليم، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ورانيا يوسف، وغيرهم من الفنانين وصنّاع السينما الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير.