نصيحة مهمة من أحمد زكي لـ ماجد المصري..ماذا قال له ؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشف الفنان ماجد المصري على هامش مهرجان الجونة السينمائي لدورة الـ 8 عن نصيحة مهمة قالها أحمد زكي له

وقال ماجد المصري:"

لما تيجي تمثيل متحطش في دماغك انك تدخل بالعمل ده مهرجان أو تروح بيه مش عارف ايه انت تمثل به وفعلا كنت بشتغل بس ".

نبذة عن مهرجان الجونة

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت