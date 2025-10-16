إلهام شاهين تتألق في الجونة وتؤكد: “المهرجانات بتجمعنا”

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة إلهام شاهين أجواء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بإطلالتها الأنيقة وحديثها الصريح عن أهمية دعم الفعاليات الفنية.

وقالت خلال حضورها على السجادة الحمراء إنها تحرص دائمًا على التواجد في المهرجانات، مؤكدة أن هذه اللقاءات “تخلق حالة تواصل وتفاعل حقيقي بين صنّاع السينما”، وتمنح الصناعة دفعة قوية نحو التطور.

ويكرّم المهرجان هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالأدوار المميزة التي أثرت السينما المصرية والعربية، كما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان، حيث تُمنح جائزة “بطلة الإنسانية” احتفاءً بمسيرتها الفنية والإنسانية الثرية.

وتتضمن فعاليات الدورة الثامنة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، فيما تحضر السينما المصرية بقوة هذا العام بخمسة أفلام مشاركة في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، والعرض الخاص المنتظر لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصُنّاعه قبل طرحه بدور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم لهذه الدورة، حيث تتولى النجمة ليلى علوي رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة مجموعة من السينمائيين العالميين من بينهم جيونا نازارو ورشيد مشهراوي وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، بينما يرأس مهدي فليفل لجنة الأفلام القصيرة.



وتضم لجنة النجمة الخضراء كلًا من جانا وهبة ومي الغيطي ونيكلاس إنغستروم، فيما تشمل لجنة النقاد (فيبريسي) أمنية عادل وباميلا كوهين وراماشاندران بيشارات، بينما تتولى آن ديمي جيرو رئاسة لجنة نتباك إلى جانب جان مارك ثيروان وهالة خليل.

