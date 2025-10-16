محمود العسيلي يخطف القلوب على السجادة الحمراء وماجد المصري يتألق مع ابنه في افتتاح مهرجان الجونة الثامن

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة بلمسات من الأناقة والنجومية، حيث خطف الفنان محمود العسيلي الأنظار بحضوره المميز إلى جانب زوجته، في إطلالة أنيقة تعكس تناغمهما اللافت، بينما لفت الفنان ماجد المصري الأنظار باصطحابه ابنه، في ظهور عائلي أنيق نال إعجاب الحضور وعدسات المصورين.

وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم إلهام شاهين التي تألقت بإطلالة كلاسيكية راقية، وميس حمدان التي جذبت الأنظار بفستان جريء، إلى جانب المخرج خالد يوسف، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، وطه دسوقي وزوجته، ومي سليم، وبشرى، وعبير صبري، وأحمد حاتم، ويسرا اللوزي، وبسمة حسن، وعادل كرم.

كما تألقت الفنانة درة بفستان منفوش زادها بريقًا على السجادة الحمراء، وظهر النجم نيقولا معوض ببدلة لامعة أنيقة، في حين حضرت مريم نعوم وبوسي شلبي ومي الغيطي وتامر العشري وهنا شيحة، في أجواء احتفالية مبهجة جمعت نجوم الفن والإعلام.

ومنذ اللحظات الأولى، شهد الافتتاح حضور المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي برفقة زوجته، إلى جانب كمال الباشا، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، وهالة خليل، والناقد طارق الشناوي.

ويكرم المهرجان هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” احتفاءً بمسيرتها الفنية الثرية، كما تُكرم النجمة العالمية كيت بلانشيت بجائزة “بطلة الإنسانية” تقديرًا لعطائها الفني والإنساني حول العالم.

وتقدم الدورة الثامنة أكثر من 70 فيلمًا من مختلف الدول، تجمع بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، فيما تبرز السينما المصرية بخمسة أفلام منافسة، إلى جانب فيلم الافتتاح “هابي بيرث داي”، والعرض الخاص المنتظر لفيلم “السادة الأفاضل” قبل انطلاقه في دور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم لهذه الدورة، حيث تتولى النجمة ليلى علوي رئاسة لجنة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها عدد من المبدعين الدوليين، بينما يرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الوثائقيات الطويلة، ويتولى مهدي فليفل رئاسة لجنة الأفلام القصيرة.



أما لجنة النجمة الخضراء فتضم جانا وهبة ومي الغيطي ونيكلاس إنغستروم، في حين تتألف لجنة النقاد (فيبريسي) من أمنية عادل وباميلا كوهين وراماشاندران بيشارات، وتترأس آن ديمي جيرو لجنة نتباك إلى جانب جان مارك ثيروان وهالة خليل.