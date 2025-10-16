مايا دياب تشعل السجادة الحمراء بإطلالة نارية.. وشيرين رضا تخطف القلوب بفستان أسود جريء في الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - سرقت النجمتان مايا دياب وشيرين رضا الأضواء في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت مايا بإطلالة جريئة جمعت بين الجرأة والأناقة، فكانت حديث الحضور وعدسات الكاميرات منذ لحظة وصولها.

أما النجمة شيرين رضا، فاختارت فستانًا أسود أنيقًا بلمسة جريئة أبرز أنوثتها، وبدت في غاية الحيوية وهي تداعب المصورين بحركات مرحة لاقت تفاعلًا واسعًا على السجادة الحمراء، لتصبح واحدة من أكثر النجمات جذبًا للأنظار في الليلة الافتتاحية.

ولم تقتصر الأجواء على النجمتيْن فقط، فقد شهد الحفل توافد نخبة من الفنانين على السجادة الحمراء، من بينهم درة التي تألقت بفستان منفوش لافت، ونيقولا معوض ببدلة لامعة أنيقة، إلى جانب حضور مريم نعوم، وألبرت شفيق، ومي الغيطي، وبوسي شلبي، والناقد أحمد شوقي، وتامر العشري، وياسمينا العبد، وهنا شيحة.

كما حضر منذ اللحظات الأولى المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي برفقة زوجته، وظهر إلى جانبه كل من كمال الباشا، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، والمخرجة هالة خليل، والناقد طارق الشناوي، في انطلاقة أنيقة لدورة تُعد من أبرز الدورات في تاريخ المهرجان.

ويكرم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة “الإنجاز الإبداعي” تقديرًا لمسيرتها المميزة وأعمالها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، كما تُكرم النجمة العالمية كيت بلانشيت بجائزة “بطلة الإنسانية” تكريمًا لعطائها الفني والإنساني.

وتتضمن الدورة الثامنة عرض أكثر من 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تتنوع بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، مع حضور لافت للسينما المصرية التي تشارك بخمسة أفلام تنافسية، بالإضافة إلى فيلم الافتتاح “هابي بيرث داي”، والعرض الخاص المنتظر لفيلم “السادة الأفاضل” بحضور أبطاله وصُنّاعه قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم لهذا العام، حيث تتولى النجمة ليلى علوي رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها عدد من صُنّاع السينما العالميين، بينما يرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الوثائقيات الطويلة، ويتولى مهدي فليفل رئاسة لجنة الأفلام القصيرة.



أما لجنة النجمة الخضراء فتضم جانا وهبة ومي الغيطي ونيكلاس إنغستروم، في حين تترأس آن ديمي جيرو لجنة نتباك إلى جانب جان مارك ثيروان وهالة خليل.

