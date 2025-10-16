ميس حمدان تشعل السجادة الحمراء في الجونة بشعر قصير وإطلالة سوداء

القاهرة - محمد ابراهيم - لفتت الفنانة ميس حمدان الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة تجمع بين الأناقة والجرأة.



ارتدت ميس فستانًا أسود ضيقًا يبرز رشاقتها، بتفصيلة ساق جانبية طويلة أضفت لمسة من الأنوثة والجاذبية، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة وماكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية، لتصبح واحدة من أكثر الإطلالات التي تم تداولها على مواقع التواصل خلال الحفل.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا لافتًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من بينهم إلهام شاهين التي تألقت بفستان كلاسيكي أنيق، ومي سليم ويسرا اللوزي وبشرى وعبير صبري، إلى جانب المخرج خالد يوسف والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والفنان طه دسوقي وزوجته.



كما تألقت الفنانة درة بفستان منفوش لامع، وظهر نيقولا معوض ببدلة لامعة جذبت الأنظار، في حين حرصت الكاتبة مريم نعوم وبوسي شلبي وهنا شيحة وتامر العشري على التواجد وسط أجواء احتفالية عامرة بالنجوم والأضواء.

ومنذ الدقائق الأولى لانطلاق الحفل، حضر المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي برفقة زوجته، إلى جانب المنتج كمال الباشا، والمخرجة هالة خليل، والناقد طارق الشناوي، والمنتجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

ويكرم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الغنية بالأعمال المؤثرة، كما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان، لتُكرم بجائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لعطائها الفني والإنساني حول العالم.

وتشهد الدورة الثامنة عرض أكثر من 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تجمع بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، إلى جانب مشاركة خمسة أفلام مصرية تنافس ضمن مسابقات المهرجان، من بينها فيلم الافتتاح هابي بيرث داي، والعرض الخاص المنتظر لفيلم السادة الأفاضل قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.

كما أعلن المهرجان عن لجان تحكيمه الجديدة، حيث ترأس النجمة ليلى علوي لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما يتولى الفرنسي نيكولا فيليبير رئاسة لجنة الوثائقيات، ومهدي فليفل لجنة الأفلام القصيرة.