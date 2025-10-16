الممثل التركي سركان شاي أوغلو يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك النجم التركي سركان شاي أوغلو لأول مرة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، مرتديًا بدلة سوداء كلاسيكية زادت من جاذبيته.

من هو سركان شاي اوغلو ؟

ويُعد سركان واحدًا من أشهر نجوم الدراما التركية، وحقق شهرة واسعة في مصر والعالم العربي من خلال دوره في مسلسل "موسم الكرز"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وجعل اسمه من أبرز نجوم الصف الأول في تركيا.

نبذة عن مهرجان الجونة

وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تشمل أفلامًا روائية طويلة ووثائقية وقصيرة.



وتشارك السينما المصرية بقوة هذا العام من خلال خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، واستضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" قبل طرحه في دور العرض يوم 22 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الثامنة، حيث تترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها كل من جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت