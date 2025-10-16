نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. طه دسوقي يشعل افتتاح الجونة بعرض كوميدي ساخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان طه دسوقي الأضواء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، بعدما قدّم فقرة كوميدية مبهجة أضفت طاقة من الفرح على الحضور والسجادة الحمراء.



ظهر دسوقي بابتسامته المعتادة وروحه المرحة التي تميزت بها عروضه الفنية، فاستطاع أن يخلق حالة من البهجة بين النجوم والجمهور في لحظة جمعت بين الفن والإنسانية.



وفي تصريحات خاصة على هامش المهرجان، أعرب طه دسوقي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الفني الضخم، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لكونه جزءًا من منصة تحتفي بالإبداع والسينما.

كما حرص على توجيه رسالة إنسانية مؤثرة، حيث قال: "ربنا ينصر غزة وأهلها، ويحل السلام على فلسطين"، لتلقى كلماته تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا من الحضور الذين قدّروا هذا الموقف النبيل.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية وأدوارها المميزة في السينما المصرية والعربية، فيما تحل النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان لتنال جائزة بطلة الإنسانية تكريمًا لمساهماتها الفنية والإنسانية حول العالم.

وتضم الدورة الثامنة من المهرجان عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة. وتبرز السينما المصرية بقوة هذا العام بمشاركة خمسة أفلام في مسابقات المهرجان، إضافة إلى فيلم الافتتاح “هابي بيرث داي”، والعرض الخاص المنتظر لفيلم “السادة الأفاضل” بحضور صناعه قبل طرحه جماهيريًا في دور العرض يوم 22 أكتوبر المقبل.

أما عن لجان التحكيم، فقد أعلن المهرجان عن تشكيلها رسميًا، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة كل من جيونا نازارو ورشيد مشهراوي وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.

ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، بينما يقود مهدي فليفل لجنة الأفلام القصيرة.

كما تضم لجنة النجمة الخضراء كلًا من مي الغيطي وجانا وهبة ونيكلاس إنغستروم، في حين تتألف لجنة النقاد الدولية (فيبريسي) من أمنية عادل وباميلا كوهين وراماشاندران بيشارات، وتتولى آن ديمي جيرو رئاسة لجنة نتباك إلى جانب جان مارك ثيروان وهالة خليل.