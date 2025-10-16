نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تُكرم في مهرجان الجونة السينمائي وتُهدي جائزتها لوالدتها في المقال التالي

حصلت الفنانة منة شلبي على جائزة الإنجاز الإبداعي خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

وأعربت منة شلبي عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل لها محطة خاصة في مشوارها الفني، ووجهت شكرها لإدارة المهرجان وكل من دعمها خلال مسيرتها.

منة شلبي ويسرا أثناء تكريم منة شلبي بجائزة الإبداع الفني في مهرجان الجونة السينمائي

وخلال كلمتها المؤثرة على المسرح، أهدت منة الجائزة إلى والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، قائلة: “لو ليا أي حاجة حلوة في حياتي فهي بسبب أمي.. دي الجايزة بتاعتها مش بتاعتي".

وشهد حفل التكريم تصفيقًا حارًا من الحضور، وتفاعلًا كبيرًا من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئتها، مؤكدين أن الجائزة جاءت تتويجًا لموهبتها الكبيرة وإسهاماتها المتنوعة في السينما المصرية.



حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم الفنانة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها المليئة بالأدوار المتميزة، وإسهامها الكبير في إثراء السينما المصرية والعربية، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا للسينمائيين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في الفن السابع.

كما اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" ليكون فيلم الافتتاح الرسمي، من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، علي صبحي، حازم إيهاب وغيرهم، في تجربة مصرية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا.

وتترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تضم نخبة من صُنّاع السينما العالميين، من بينهم جيونا أ نازارو المدير الفني لمهرجان لوكارنو في سويسرا، والمخرج الفلسطيني الفرنسي رشيد مشهراوي، والممثلة الهندية كاني كوشروتي، والممثل الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم بين أعضائها المخرجة المغربية أسماء المدير، والناقدة الأرمينية سونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما المدير التنفيذي لـ "ديكومنتري إفريقيا"، إلى جانب المخرجة والمنتجة المصرية هالة جلال.