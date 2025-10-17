نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يكرم نجوم ومبدعي الموسيقى العربية في افتتاح الدورة الـ33 للمهرجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو مجموعة من النجوم والمبدعين في حفل افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم في إثراء الساحة الفنية والموسيقية العربية.

وضمت قائمة المكرَّمين: الدكتور هشام شرف من الأردن، واسم الفنانة نعيمة سميح من المغرب، واسم الشاعر الهادي آدم من السودان، وعازف الكولة إبراهيم فتحي من مصر، والدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذة الموسيقى العربية وعميدة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ورئيسة اللجنة العلمية للمهرجان.



كما شمل التكريم اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، والمايسترو حسن فكري، والشاعر وائل هلال، والملحن خالد عز، إلى جانب الفنانة آمال ماهر التي فضلت تسلّم تكريمها عقب مشاركتها في الفقرة الفنية الافتتاحية.

ومن المقرر أن تقود آمال ماهر الفقرة الفنية بمصاحبة المايسترو تامر فيضي، حيث تقدم باقة من روائع الطرب العربي لأسماء كبيرة من زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التي يعشقها الجمهور.