نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ33، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والموسيقى



وألقى الوزير كلمة الافتتاح عقب عرض فيلم وثائقي عن كوكب الشرق أم كلثوم، استعرض محطات من مسيرتها الفنية الخالدة، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل مزيجًا بين الفن الأصيل وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لإبراز كيفية الحفاظ على هويتنا الموسيقية من التأثيرات المضللة للتكنولوجيا الحديثة.

كما أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بتزامن المهرجان مع احتفالات أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا الشهر يحمل العديد من المناسبات الوطنية العزيزة، قائلًا: "تتوالى الاحتفالات في شهر أكتوبر، من بينها انتصارات أكتوبر المجيدة وانتصارنا الأخير الذي نفخر به جميعًا."



حفل الافتتاح

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني، تلاه عرض موسيقي خاص يكرّم كوكب الشرق أم كلثوم، التي اختارتها إدارة المهرجان لتكون شخصية هذا العام، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

وقدّمت الإعلامية جاسمين طه فقرات الحفل، ووجهت التحية إلى وزير الثقافة، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور علاء عبد السلام رئيس المهرجان، والمايسترو محمد الموجي نائب المدير.

وبعد كلمتها، عُرض فيلم وثائقي خاص عن مسيرة أم كلثوم، يوثق محطات من تاريخها الفني الكبير.

ثم صعد المايسترو محمد الموجي إلى المسرح ليؤكد أن جميع حفلات المهرجان هذا العام ستتضمن أعمالًا لكوكب الشرق، تكريمًا لإرثها الموسيقي الخالد.