نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي 2025 يحتفي بالراحلين ويكرم النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مهرجان الجونة السينمائي 2025 يحتفي بالراحلين ويكرم النجوم

تكريم الراحلين في حفل مهرجان الجونة

تكريم الراحلين في حفل الافتتاح



شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض فيديو خاص لتكريم الراحلين من أهل الفن، أبرزهم لطفي لبيب، المخرج سامح عبدالعزيز، ومدير التصوير تيمور تيمور، في لحظات امتزجت فيها الدموع بالفخر واستُعيدت وجوه صنعت تاريخ السينما وبقيت حاضرة في الذاكرة.

تكريم الراحلين في حفل مهرجان الجونة

جوائز التكريم للنجوم الحاضرين



يكرم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها الفنية وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف، حيث يتم تكريمها بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.

عروض الأفلام المشاركة في الدورة الثامنة



تتضمن الدورة الثامنة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تشمل الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، مع تسليط الضوء على السينما المصرية بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، إضافة إلى فيلم الافتتاح «هابي بيرث داي»، واستضافة العرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» بحضور صناعته وأبطاله قبل طرحه جماهيريًا في دور العرض يوم 22 أكتوبر.

لجان التحكيم والمسؤوليات



أعلن المهرجان عن تشكيل لجان التحكيم للدورة الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت. ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، بينما تتولى لجان الأفلام القصيرة ولجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) ولجنة جائزة نتباك مسؤولياتها وفق أسماء متخصصة لضمان تقييم دقيق وموضوعي للأعمال المشاركة.

تألق النجوم على السجادة الحمراء



شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي هذا العام حضورًا مميزًا للنجوم والمشاهير، حيث تألقت نيللي كريم وأروى جودة وفيفي عبده وغيرهم بإطلالات أنيقة جذبت أنظار الإعلام والجمهور. كما تفاعل الحضور مع المعجبين والمصورين، مما أضفى أجواءً حماسية ومليئة بالطاقة على افتتاح الدورة الثامنة، مؤكدة على مكانة مهرجان الجونة كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

شهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي فعاليات متنوعة على السجادة الحمراء، حيث تألقت عدد من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية مثل نيللي كريم وأروى جودة ودرة، فيما لفت حضور عدد من النجوم العرب والعالميين الأنظار إلى المهرجان، مما أكسبه أجواءً احتفالية مميزة. كما حرص الحضور على التقاط الصور مع صناع الأفلام والممثلين، وسط تغطية إعلامية واسعة أبرزت تنوع العروض السينمائية وأهمية المهرجان في دعم السينما العربية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

