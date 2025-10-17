القاهرة - محمد ابراهيم -



افتتحت الفنانة آمال ماهر منذ قليل حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية البارزة.

واستهلت آمال ماهر فقرتها الغنائية بعدد من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، التي تحمل هذه الدورة اسمها وتُكرَّم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ قاعة الأوبرا.

وزير الثقافة يكرم آمال ماهر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ33.. وعلاء عبد السلام يهدي الوزير درع الأوبرا

وعقب انتهاء فقرتها، صعد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى المسرح لتكريم الفنانة آمال ماهر تقديرًا لمسيرتها الفنية، ثم قام رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام بتكريم وزير الثقافة ومنحه درع دار الأوبرا تقديرًا لدعمه المستمر للفنون والثقافة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعزف السلام الوطني، تلاه عرض موسيقي خاص مهداة إلى أم كلثوم، ثم تولت الإعلامية جاسمين طه تقديم فقرات الحفل، حيث رحبت بالحضور ووجهت التحية إلى وزير الثقافة وعدد من الوزراء والدكتور علاء عبد السلام والمايسترو محمد الموجي نائب مدير المهرجان.

كما شهد الحفل عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة كوكب الشرق وأثرها في الموسيقى العربية، قبل أن يؤكد المايسترو محمد الموجي أن جميع حفلات المهرجان هذا العام ستتضمن مقطوعات وأعمالًا من تراثها تخليدًا لإرثها الفني الخالد.