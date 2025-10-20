إشادات واسعة بديكورات مسلسل "لينك".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حظى مسلسل "لينك"، بطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، بإشادات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأخيرة على شاشة dmc ومنصة Watch It، حيث لفت الأنظار بجمال الصورة وتفاصيل الديكور المميز من تصميم مهندس الديكور إسلام أبو الدهب، الذي اعتبره كثيرون أحد أهم عوامل نجاح العمل وتألقه البصري.

آراء الجمهور

وأكدت آراء الجمهور أن الديكورات في "لينك" لم تكن مجرد خلفية للأحداث، بل لعبت دور محورى في إبراز الحالة النفسية والاجتماعية للشخصيات، ونقل أجواء الحارة والبيوت المصرية الحديثة بشكل واقعي وجذاب في آن واحد.

وقد تميزت الشقق والمساحات المفتوحة في المسلسل بتصميم هندسي ذكي يوازن بين الإضاءة الطبيعية المدروسة بعناية والألوان الترابية الدافئة، مما منح المشاهد إحساسًا بالدفء والحميمية والصدق البصري.



كما حرص المهندس إسلام أبو الدهب على تحقيق توازن بصري بين الأناقة والبساطة، من خلال توزيع الأثاث بشكل عملي ومتناسق، واستخدام النباتات واللوحات الفنية لإضافة عمق وحيوية على الصورة.

تفاصيل مسلسل “لينك”

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.