أحمد فهمي يصالح شيكابالا ويعتذر لجمهور الزمالك: "حقك عليا يا أخويا.. ما قصدتش أضايق حد"

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الفنان أحمد فهمي انتهاء خلافه مع نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد فترة من الجدل الذي أُثير حول مشادّة وقعت بينهما بسبب تشجيع كلٍ منهما ناديه المفضل، مؤكدًا أن العلاقة بينهما عادت كما كانت يسودها الود والاحترام.

وقال أحمد فهمي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج قهوة فايق:

"شيكابالا صاحب عمر وأنا وهو إخوات وبينا عيش وملح، وهو عارف أنا بحبه، وحقك عليا يا شيكا، لأن مفيش بينا غير كل خير واحترام".

وأضاف فهمي: "عمري ما كنت أقصد أضايق جمهور الزمالك في مسلسل ابن النادي، ولو حصل كده يبقى قلة أدب، وأنا باحترم كل الأندية وجماهيرها سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، لأن في النهاية إحنا كلنا إخوات في حب الكورة".

عن مسلسل ابن النادي

يشارك أحمد فهمي في بطولة مسلسل ابن النادي إلى جانب عدد كبير من النجوم، منهم حاتم صلاح، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، آية سماحة، رشدي الشامي، وأحمد عبد الحميد، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

ويظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق الذي شارك في الحلقة الثانية.

تدور أحداث ابن النادي في إطار اجتماعي كوميدي تتخلله مواقف مليئة بالغموض والتناقضات النفسية، إذ يجسد أحمد فهمي شخصية شاب من طبقة اجتماعية راقية يعيش صراعًا داخليًا بين نمط الحياة الأرستقراطي والواقع الذي يواجهه، في طرح درامي يُسلط الضوء على تأثير المؤسسات الاجتماعية مثل الأندية في تشكيل شخصية الفرد ومبادئه، وسط أجواء تجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية.

