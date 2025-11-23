نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات حتى 27 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لها، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، تلقى رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية من الفائزين بالتأشيرات. ويمكن سداد الرسوم من خلال أحد البنوك الحكومية: بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة، أو عبر البريد المصري.

ويستمر استقبال المدفوعات حتى الخميس 27 نوفمبر الجاري لإتمام جميع الإجراءات اللازمة. وفي حالة عدم سداد الرسوم في الموعد المحدد، سيتم تصعيد الحاج البديل الذي تم اختياره مسبقًا في القرعة.

إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م



شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م.

وجرت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي الحصة المخصصة للجمعيات الأهلية لهذا الموسم، وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتقدم للقرعة أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة بعد تسجيل بياناتهم عبر البوابة الموحدة للحج، ليتم اختيار الفائزين بطريقة إلكترونية شفافة وعادلة.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية

تقدم الوزارة برامج حج متنوعة بأسعار محددة للحجاج من خلال الجمعيات الأهلية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الشرعية والتنظيمية للحج وتوفير تجربة حج متكاملة وآمنة.