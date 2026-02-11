استمتع بباقة متنوعة من الدراما التركية: تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:33 مساءً - تعد قناة ON Turki من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية، حيث تقدم باقة من الأعمال الدرامية والرومانسية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، كما تهتم بعرض أحدث الإنتاجات التركية بجودة صورة جيدة على مدار اليوم دون تشفير.

تردد قناة ON Turki على نايل سات

التردد: 10976.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة ON Turki على الريسيفر