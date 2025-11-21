الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات كثيرة بين أولياء الأمور والطلاب حول إلغاء الاختبارات النهائية للابتدائي 1447، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي . ومع تزايد الأحاديث عبر مواقع التواصل، حرصت الوزارة على توضيح التفاصيل الكاملة المتعلقة بجداول الدراسة والعطل الرسمية ومواعيد الاختبارات لضمان استعداد الطلاب بشكل مبكر فعجذض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار بإلغاء الاختبارات النهائية للابتدائي 1447 .. وزارة التعليم السعودية توضح

أكدت وزارة التعليم السعودية أن ما يتم تداوله حول إلغاء الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية 1447 لا أساس له من الصحة، وأن جميع المراحل التعليمية بما فيها الابتدائية ستخضع للاختبارات النهائية وفق الجدول الزمني المعتمد. ووفقًا للتقويم الدراسي الرسمي، ستبدأ الاختبارات يوم 4 يناير 2025 وتستمر حتى 8 يناير 2025، وتشمل هذه الفترة جميع الصفوف الدراسية.

تفاصيل إلغاء الاختبارات النهائية للابتدائي 1447

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة المنصات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن الإلغاء أو التعديل. وفي حال وجود أي تحديثات جديدة، سيتم إعلانها مباشرة من خلال موقع وزارة التعليم.

موعد إجازة الخريف للطلاب 1447

ضمن خطة العام الدراسي، تبدأ إجازة الخريف للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية يوم 21 نوفمبر وتستمر حتى 29 نوفمبر، أي لمدة تسعة أيام متواصلة من الراحة بعد فترة دراسية مزدحمة. وتُعد هذه الإجازة من الإضافات الجديدة التي أدرجتها وزارة التعليم في التقويم الدراسي 1447.

الإجازات الرسمية الأخرى خلال العام الدراسي 1447

إجازة إضافية ثانية: 12 أكتوبر.

إجازة منتصف العام الدراسي: من 9 يناير حتى 17 يناير.

إجازة يوم التأسيس السعودي: 22 فبراير.

إجازة عيد الفطر المبارك: من 6 مارس حتى 28 مارس.

إجازة عيد الأضحى المبارك: من 22 مايو حتى 1 يونيو.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي: 25 يونيو.

عدد أيام الدراسة في رمضان 1447

يتساءل كثير من الطلبة وأولياء الأمور عن عدد أيام الدراسة في رمضان 1447، إذ يحرص الجميع على معرفة جدول الدراسة خلال الشهر المبارك. وأوضحت وزارة التعليم السعودية أن الدراسة خلال رمضان ستستمر لمدة 11 يومًا فقط، يتخللها يوم عطلة التأسيس السعودي في 22 فبراير.

كما سيحصل الطلاب على عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في 6 مارس وتنتهي في 28 مارس، لتمنحهم فترة راحة ممتدة قبل استئناف الدراسة. وفي حال صدور أي تعديل أو تمديد في الإجازة، سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات التعليمية الموثوقة.

الوزارة تدعو إلى متابعة المصادر الرسمية

حرصت وزارة التعليم على التأكيد أن جميع المعلومات المتعلقة بالتقويم الدراسي، بما في ذلك شائعات إلغاء الاختبارات النهائية للابتدائي 1447، يجب أن تُؤخذ من مصادرها الرسمية. فالمتابعة الدقيقة للموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي تضمن وصول الأخبار الصحيحة دون تضليل.

في الختام، يتضح أن إلغاء الاختبارات النهائية للابتدائي 1447 مجرد إشاعة متداولة لا أساس لها من الواقع، إذ ستُقام الاختبارات لجميع المراحل الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة. لذا يُنصح أولياء الأمور والطلاب بالاعتماد على البيانات الرسمية ومتابعة كل ما تصدره وزارة التعليم السعودية من مستجدات لضمان دقة المعلومات واستعداد الطلاب بالشكل الأمثل.