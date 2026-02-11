أسرع وجبة عشاء صحية.. طريقة عمل شوربة الخضار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:33 مساءً - تعتبر شوربة الخضار الطبق الذهبي الذي يجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية التي لا حصر لها، فهي الوجبة المثالية التي تلجأ إليها الأمهات لتغذية أطفالهن، والخيار الأول لكل من يبحث عن استعادة طاقته ونشاطه، وتتنوع طريقة عمل شوربة الخضار لتناسب كافة الاحتياجات، بدءًا من الوصفات الغنية بالبروتين وصولًا إلى الوجبات الخفيفة المخصصة للمرضى، ونوفرها في الفقرات التالية.

طريقة عمل شوربة الخضار الجاهزة

تعتمد هذه الطريقة على استخدام أكياس الخضار المجمدة التي توفر الوقت والجهد وتضمن تنوعًا في الأصناف، يراعى عدم المبالغة في مدة الغليان لأن الخضار المجمد غالبًا ما يكون نصف مطهو ويحتاج وقتًا أقل للنضج، وتأتي خطوات تحضيرها فيما يلي:

يفضل تشويح الخضار المجمد وهو لا يزال محتفظًا ببرودته مع القليل من الزبدة ليعطي نكهة طازجة. إضافة مكعب من مرق الدجاج مع الخضار الجاهز يرفع من جودة الطعم ويجعله شبيهًا بالمرق المنزلي الأصيل. وضع رشة من الثوم البودرة والبصل البودرة يعزز من نكهة الخضار الذي قد يفقد جزءًا من طعمه أثناء التجميد. إضافة ملعقة صغيرة من معجون الطماطم تعطي للشوربة الجاهزة لونًا محمرًا جذابًا وقوامًا غنيًا. يمكن إضافة القليل من لسان العصفور المحمر لزيادة القيمة الغذائية وجعل الطبق أكثر إشباعًا للصغار والكبار. استخدام الماء المغلي مباشرة فوق الخضار يساعد في الحفاظ على الألوان الزاهية للبسلة والجزر والذرة. يفضل إضافة الكرفس الطازج في اللحظات الأخيرة لإضفاء رائحة زكية تكسر نمطية الخضار المعلب أو المجمد. تقدم الشوربة مع قطع الخبز المحمص بالثوم والأعشاب لتكون وجبة متكاملة وسريعة التحضير في الأيام المزدحمة.

شوربة خضار بالدجاج

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة مفرومة ناعم

تشكيلة خضار (جزر، بطاطس، بسلة، فاصوليا خضراء)

لتر مرق دجاج طازج

ملعقة سمن بلدي

بهارات (ملح، فلفل أسود، حبهان مطحون، ورق لورا)

طريقة التحضير

ضعي السمن في الوعاء وشوحي قطع الدجاج مع البصل حتى يتغير لونها وتجف سوائلها تمامًا. أضيفي الجزر والفاصوليا أولًا وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي بقية الخضروات والبهارات. اسكبي مرق الدجاج الساخن فوق المزيج واتركيه يغلي على نار عالية في البداية. اخفضي النار واتركي الشوربة تنضج لمدة 20 دقيقة حتى تصبح مكعبات الدجاج طرية وسهلة المضغ. ارفعي ورق اللورا قبل التقديم وزيني الطبق برشة بقدونس وعصرة ليمون حامض.

طريقة عمل شوربة الخضار للمريض بدون زيت

تعتمد هذه الطريقة على السلق الصحي الذي يحافظ على الفيتامينات ويسهل عملية الهضم للمعدة المتعبة، وتُحضّر كما يلي:

يتم وضع الخضار في الماء المغلي مباشرة دون أي مرحلة تشويح لتقليل نسبة الدهون تمامًا في الوجبة. استخدام فصوص الثوم الصحيحة والبصل المقطع لأرباع يمنح المرق نكهة قوية وفوائد مضادة للالتهابات بدون دسامة. إضافة عود من القرفة أو قطع صغيرة من الزنجبيل الطازج يعمل كمسكن طبيعي ويحسن من طعم المرق المسلوق. يفضل تقطيع الخضار لمكعبات صغيرة جدًا لتسهيل عملية البلع والهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد. الاعتماد على الملح بكميات قليلة جدًا واستبداله بالليمون يعزز من كفاءة الجهاز المناعي للمريض بشكل طبيعي. سلق الكوسا بكمية أكبر في هذه الوصفة مفيد جدًا لأنها خفيفة على الأمعاء وتساعد في ترطيب الجسم. يراعى تصفية الشوربة من البهارات الخشنة قبل تقديمها للمريض لضمان راحة تامة أثناء التناول.

وتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر أمانًا لمن يتبعون حميات غذائية قاسية أو يعانون من مشاكل في المرارة.

طريقة عمل شوربة الخضار باللحمة

يفضل استخدام قطع لحم موزة أو كندوز مقطعة لمكعبات صغيرة جدًا لتنضج مع الخضار في وقت واحد. يجب سلق اللحم نصف سلقة أولًا مع المطيبات قبل إضافة الخضار لضمان عدم اهتراء الخضروات قبل نضج اللحم. التخلص من ريم اللحم عند بداية الغليان ضروري جدًا للحصول على شوربة صافية ونقية وشهية. وضع رشة من جوزة الطيب مع مرق اللحم يبرز طعم الخضار ويجعل الطبق فخمًا ومناسبًا للعزائم. الفاصوليا الخضراء واللوبيا الخضراء تتماشى بشكل مثالي مع طعم اللحم الأحمر داخل طبق الشوربة. إضافة حبة طماطم مبشورة للمرق تعطي لونًا ورديًا وطعمًا حامضيًا خفيفًا يكسر دسامة اللحم البقري. يمكن وضع العظام مع اللحم أثناء السلق للحصول على مرق غني بالكولاجين المفيد جدًا لصحة المفاصل والعظام.

طريقة عمل شوربة الخضار ناديه السيد

تتميز وصفة الشيف نادية السيد بالبساطة والتركيز على الطعم من خلال تشويح البصل جيدًا حتى يذبل، وتنصح الشيف بما يلي:

استخدام الخضار الطازج وتقطيعه بأحجام متساوية لضمان شكل جمالي ونضج متوازن لكل المكونات.

إضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم في منتصف عملية التشويح تعطي نكهة مميزة جدًا تشتهر بها وصفاتها.

السر في لمعان الشوربة عند نادية السيد هو إضافة ملعقة زيت مع الزبدة أثناء تشويح الخضروات في البداية.

تستخدم الشيف مرقًا ساخنًا دائمًا لضمان عدم توقف عملية الطهي والحفاظ على القيمة الغذائية للخضار.

إضافة مكعبات البطاطس تكون في المرحلة الأخيرة لأنها تنضج أسرع من الجزر والفاصوليا لضمان عدم تفتتها.

تحرص على إضافة رشة من السكر الصغيرة جدًا لتوازن حموضة الخضار وتبرز طعم السكر الطبيعي في الجزر والبسلة.

تفضل الشيف ترك الشوربة ترتاح لمدة خمس دقائق بعد إطفاء النار قبل غرفها في أطباق التقديم.

إلى هنا نكون قد قدمنا أكثر من طريقة عمل شوربة الخضار سواء كنت تحضرها للمريض طلبًا للشفاء، أو لعائلتك، والسر دائمًا يكمن في اختيار المكونات الطازجة والاهتمام بتفاصيل النضج والبهارات، فاستمتع بهذا الطبق الصحي واجعله جزءًا أساسيًا من مائدتك اليومية.