ما حقيقة وفاء حياة الفهد؟ أول رد رسمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:33 مساءً - أثار تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد" حالة من الجدل والقلق بين جمهورها، قبل أن يخرج رد رسمي لحسم الأمر.

الاتحاد الكويتي ينفي شائعة وفاة الفنانة حياة الفهد

نفى رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد صحة ما تم تداوله حول وفاة حياة الفهد، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص الحالة الصحية للفنانة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة بين محبيها.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وأوضح الراشد في بيان صحفي أن الفنانة ما زالت على قيد الحياة، وتتلقى الرعاية الطبية داخل أحد أقسام العناية المركزة، حيث تخضع للمتابعة الصحية اللازمة، دون صدور أي تحديثات رسمية جديدة بشأن حالتها حتى الآن.