وزير الدفاع الجديد.. الفريق أشرف سالم زاهر يحلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:33 مساءً - صدر قرار رسمي الساعات الماضية، بأن يتم تعيين الفريق أشرف سالم زاهر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، ليكون خلفًا للفريق عبد المجيد صقر، ويأتي ذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد 2026 في مصر.

الفريق أشرف سالم زاهر أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أدى منذ قليل الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية، أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحلف اليمين كوزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، ليكون خلفًا للفريق عبد المجيد صقر، فيما يأتي ذلك في إطار حركة التغييرات الوزارية المرتقبة والتي تعمل على تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

من هو وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر

يعتبر الفريق أشرف سالم زاهر، هو مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كما إنه من أهم الشخصيات البارزة في القوات المسلحة المصرية، حيث إنه تولى مسئولية الإشراف على تدريب الكوادر العسكرية، وذلك في الأكاديمية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

يعرف عن الفريق أشرف سالم زاهر خلال مسيرته بالاحترافية العالية، كذلك فقد حصل على العديد من الميداليات العسكرية تقديرًا لجهوده في الخدمة، ويلعب دور هام في استقبال الوفود العسكرية الدولية، كما قام بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التعديل الوزاري الجديد 2026 في مصر

يتم حاليًا الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد 2026 في مصر، حيث يستقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الوزراء الجدد في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الآن، وكذلك أدائهم لليمين الدستوري.