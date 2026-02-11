حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من فهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:33 مساءً - بعد غياب دام قرابة عام ونصف عاد النجم السعودي فهد المولد للظهور مجددًا ليسجل أول تعليق رسمي له منذ الحادث الأليم الذي تعرض له في دبي والذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول وضعه الصحي.

تفاصيل حادث فهد المولد

كان المولد قد تعرض للحادث في سبتمبر 2024 أثناء قضائه إجازة قصيرة في دبي بعد انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي حيث سقط من شرفة شقة في الطابق الثاني.

على الرغم من نقل اللاعب إلى المستشفى فورًا وعدم الكشف عن تفاصيل الحادث في البداية أعلنت شرطة دبي لاحقًا أن الحادث لم يشمل أي شبهة جنائي إلا أن بعض التفاصيل ظلت غامضة.

أول تعليق من فهد المولد بعد الحادث

في خطوة مفاجئة ظهر فهد المولد مؤخرًا وعلق على أحد المقاطع المتداولة التي ربطت الحادث بمحاولة اغتيال وكتب عبر حسابه على منصة إكس:

"حسبي الله ونعم الوكيل"

ويعد هذا أول تصريح مباشر له منذ وقوع الحادث إلا أن التعليق تم حذفه بعد نحو ساعة ما زاد من حالة الغموض حول ما حدث وأثار مزيدًا من التساؤلات بين الجماهير.

حالة فهد المولد الصحية

على صعيد وضعه الصحي أعلن شقيقه سعود المولد في أبريل 2025 أن حالته مستقرة خلال مشاركته في مبادرة خيرية لدعمه خصصت عوائدها لأسرته وكفالة الأيتام مؤكدًا للجماهير ضرورة الدعاء له رغم استمرار الشائعات حول الحادث.

مسيرة فهد المولد الاحترافية

يعد فهد المولد أحد أبرز لاعبي نادي الاتحاد حيث تدرج في صفوفه منذ سن مبكرة قبل الانضمام للفريق الأول عام 2011 وقضى معه 11 عام حافلة بالتألق والإنجازات.

وفي صيف 2022 انتقل إلى نادي الشباب كما كانت له تجربة احترافية قصيرة مع ليفانتي الإسباني عام 2018.

وعلى الصعيد الدولي سجل المولد 15 هدفًا وصنع 6 أهداف في 71 مباراة مع المنتخب السعودي ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.