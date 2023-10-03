انت الأن تتابع خبر الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ شهر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمرت عمليات بيع الذهب الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022، في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من آذار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولارا.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات الاثنين، أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في أيلول.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك صناع السياسات".

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة "لبعض الوقت" لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.

ويترقب المتعاملون الآن تقريرا لوزارة العمل الأميركية حول الوظائف الشاغرة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولارا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.