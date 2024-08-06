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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تجهيز حزمة إجراءات لخلق شراكة حقيقية مع مجتمع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:16 مساءً - كشف أحمد كجوك وزير المالية عن تجهيز حزمة اجراءات متكاملة لخلق شراكة حقيقة مع مجتمع الأعمال والممولين.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي يعقد الأن، أن هذه الحزمة تتصدر أولويات الوزارة وأذرعها الضريبية خلال هذه المرحلة، ومن المرجح الانتهاء منها قريبا .
وقال: ” نستهدف فتح صفحة جديدة مع مجتمع الاعمال عبر تحسين الخدمات وخلق شراكة حقيقة تحقق التوازن بين الاستمرار في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي وتشجيع القطاع الخاص”.
وأضاف وزير المالية ” لدينا الرغبة والرؤية لاستعادة ثقة مجتمع الاعمال”
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