وزير المالية: 65 مليار جنيه قيمة دعم الصادرات منذ أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 03:14 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، أن الوزارة حافظت على مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأوضح أن دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.

وبلغت مساندة الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين في سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه.

وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

قال الوزير: أن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، وأن الخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 719 مليون جنيه.