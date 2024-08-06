وزير المالية: صفقة رأس الحكمة عززت نمو الإيرادات غير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:08 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، أن الوزارة لم تفرض ضرائب جديدة العام الماضى، وأن الزيادة التي تحققت في الإيرادات الضريبية بواقع 30% تم إنفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات،

وقال إن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».