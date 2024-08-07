نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: 2 مليار جنيه الحصيلة الضريبية عن صناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 07:12 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية فاقت 2 مليار جنيه من المنصات غير المقيمة، وأيضا زادت عن 2 مليار جنيه من المنصات المقيمة بمصر وصناع المحتوى.

1.483 تريليون جنيه الحصيلة الضريبية عن العام المالي 2023/2024

وأضافت عبد العال، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، حول نتائج الأداء المالي للعام 2023/ 202، أن حصيلة المصلحة بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه.

36 % معدلات نمو الضرائب على الدخل و23% لضرائب القيمة المضافة

وأشارت أن معدلات نمو الضرائب على الدخل بلغت 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%، مؤكدة على أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات .

وأوضحت أنه قد بلغت معدلات نمو بنود ضرائب الدخل كالآتي :الضرائب على قناة السويس 4% ، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46% ، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71% ، والضرائب على المهن غير التجارية 52% ، وضرائب الدمغة 33% ، والضرائب على شركات الأموال 36% ، والضرائب على المرتبات المحلية 33%

وتابعت: كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالى: الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30% ، والضرائب على البضائع المستوردة 36% ، و الضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17 % ، التبغ 2%.

وقالت رئيس المصلحة أن تقدير وزير المالية و إشادته بالجهد المبذول من المصلحة لتحقيق الحصيلة المستهدفة يحملنا المسئولية ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمه لتحقيق أعلى معدلات الأداء و الإنجاز.

التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية وهى محور التحول الرقمي للمصلحة، والذي شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات )، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية.

ونوهت إجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية .

وقالت إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة ، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين ، و83% للأشخاص الإعتبارية .

ولفتت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلات cross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية ، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه ، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية .

عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز 1.16 مليار وثيقة

وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.

وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ 1625 حالة بقيمة اجمالية 3 مليار و834 مليون جنيه، والهام بالموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح 24 يوم على الرغم من ان القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة تكون 45 يوم، ولا نستطيع أن نقول أننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.

وعن جهود مصلحة الضرائب للعمل على محور التوسع الأفقي وزيادة القاعدة الضريبية ، من خلال الربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة والعمل على تكثيف جهود الحصر الميداني وحملات المرور، لافتة إلى أنه تم تحقيق ربط فعلي لتبادل المعلومات مع 23 جهة منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري، والسجل الصناعي، والتأمينات الاجتماعية ، وغيرها مما أدى إلى رفع كفاءة أعمال الفحص والحصر ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية.

وأشارت رشا عبد العال إلى أنه قد تم تنفيذ حملات مرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدوله والذي أسفر عن تسجيل الكثير من الممولين في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلي تطبيق المتسوق الخفي تعتمد فكرته أن يقوم الزملاء بالمصلحة بالتسوق في المولات التجارية ويقومون بعمليات شراء طبيعية كمواطنين، الأمر الذي يسهم في معرفة مدى التزام الممول في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة واثباتها في الفواتير والإيصالات الإلكترونية.