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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: خطة سريعة بإصلاحات ضريبية شاملة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 10:15 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وناقش الاجتماع عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، كما استعرض عددا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
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