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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تستورد 36.6 ألف طن زيت عباد خام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - محمد أحمد – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على استيراد 36600 طن زيت عباد شمس خام؛ في إطار جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.
واوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الكمية المتعاقد عليها تتضمن 24600 طن وصول خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.
وأشارت إلى أن الكمية الأخرى، البالغة 12 ألف طن، تصل خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.
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