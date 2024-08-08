رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون مع ممثلي الشركات والمصانع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من ممثلي شركات ومصانع الدواء الصغيرة والمتوسطة بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعدد من قيادات الهيئة.

ناقش اللقاء سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف مساندتها ودعمها للاستمرار في العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة لاستمرار العملية الإنتاجية للمستحضرات الصيدلية والحيوية، وكذلك سبل تشجيع وزيادة التصدير، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

كما ناقش سبل توطين الصناعة بحيث يسهم ذلك في تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، والحد من فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف إستراتيجي لرؤية مصر 2030 وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة، وتقديم سبل الدعم كافة، وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من الاستثمار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل؛ مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.