فالكو إنرجي الأمريكية تدرس زيادة إنتاجها من البترول والغاز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 أغسطس 2024 02:12 مساءً - أكد ثور براكل الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فالكو إنرجي الأمريكية، على أهمية مصر كمنطقة واعدة لزيادة أنشطتها في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية، خاصة بعد استحواذها على أصول ترانس جلوب الكندية.

وأوضح خلال جلسة مباحثات مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر مكتبه بالعلمين الجديدة، إن مجال إنتاج البترول من الحقول المتقادمة في مصر يمثل فرصة جيدة للتوسع الشركة فى استماراتها خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس كريم بدوى وزير البترول، ان المباحثات تناولت استعراض أنشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بمصر.

ولفت بدوي إلى اهتمام قطاع البترول بالتواصل الدائم مع الشركات العالمية العاملة فى مصر لدعمها، والعمل على جذب استثمارات جديدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف والتنمية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكلفة إنتاج برميل البترول.