محمد قاسم: أهمية تحسين القدرة على النفاذ والاستجابة السريعة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ أكد محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص، المتمثل في المشروعات المتوسطة والصغيرة، هو الأكثر جدوى لنمو صادرات الغزل والنسيج وتشغيل العمالة، وليست المشروعات الحكومية الضخمة.

ويرى قاسم أن المشروعات الحكومية تمثل «إهدارًا كبيرًا للمال العام»، داعيًا إلى «تخارج الحكومة من القطاع وترك الأمر للقطاع الخاص الذي يمتلك إستراتيجية جادة للتطوير».

وأشار قاسم، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى ضعف القدرة التنافسية للصناعة النسيجية المصرية على المستوى الدولي، مستشهدًا بتواضع أرقام الصادرات مقارنة بصادرات دول مثل بنجلاديش، وباكستان، وسريلانكا، وتونس، والمغرب، رغم خبرة مصر الطويلة.

الولايات المتحدة وأوروبا تمثلان نحو 70% من إجمالي الطلب العالمي على الملابس والمفروشات المنزلية

وكشف رئيس جمعية المصدرين المصريين أن الولايات المتحدة وأوروبا تمثلان نحو 70% من إجمالي الطلب العالمي على الملابس والمفروشات المنزلية، فيما تعد الصين اللاعب الرئيسي في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على 50% من الإنتاج العالمي و40% من الصادرات العالمية.

وحول أبرز الحلول لنمو قطاع الغزل والنسيج، دعا قاسم إلى تحسين القدرة على النفاذ إلى الأسواق عبر اتفاقيات تسمح بدخول المنتجات المصرية دون جمارك، خاصة في الدول الإفريقية.

كما شدد على أهمية الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسواق المستوردة من خلال توفير الخامات الرئيسية قرب مواقع الإنتاج.

وأشار إلى التعاون الجاري مع الجانب الصيني لتطوير وإنشاء مدن نسيجية لتلبية احتياجات الصناعة المصرية ومنتجي الملابس الأفارقة في تونس، والمغرب، وكينيا، وإثيوبيا.

وأكد محمد قاسم تفضيل الأسواق العالمية للتعامل مع القطاع الخاص المتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلًا من الكيانات الحكومية.

ولفت إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من العمالة في قطاع الغزل والنسيج، معتبرًا إياها أساس الصناعة، مشددًا على أن القطاع يعاني من نقص العمالة المدربة.