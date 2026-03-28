دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 10:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية، حيث من المستهدف رفع الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 30%، والتعليم بنحو 20%، بما يعكس انحيازاً واضحاً لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذه الزيادات تأتي في إطار إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، حيث يتم توجيه موارد أكبر للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مقارنة بمتوسط نمو في المصروفات العامة يبلغ نحو 13%.

وأشار إلى أن هذا التوسع في الإنفاق الاجتماعي أصبح ممكناً نتيجة التحسن في مؤشرات خدمة الدين، حيث إذا تم تقليص معدل نمو خدمة الدين إلى نحو 5% فقط كما هو مستهدف، سيساهم في خفض نسبته إلى الناتج المحلي بنحو 1%، وتراجع نسبته من الإيرادات من أكثر من 70% إلى نحو 50%، بما يتيح خلق حيز مالي إضافي داخل الموازنة.

وأكد كجوك أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً هيكلياً في بنية الإنفاق العام، حيث لم تعد الزيادات في القطاعات الاجتماعية مجرد توجهات، بل أصبحت انعكاساً مباشراً لأرقام الموازنة، موضحاً أن الإنفاق على الصحة ينمو بأكثر من ضعف متوسط النمو العام، بينما يزيد الإنفاق على التعليم بنحو 50% عن متوسط زيادة المصروفات.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، عبر ضبط مسار الدين وخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي، حيث تستهدف تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم حركة الإنتاج والتجارة، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والتسهيلات السريعة لتيسير حركة الصادرات والواردات والترانزيت، بما يضمن انسيابية التجارة في ظل الظروف الاستثنائية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن هذه التيسيرات انعكست على استقرار حركة التجارة دون معوقات تُذكر، مؤكداً استمرار العمل على دعم المصدرين وتسهيل حركة البضائع خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% وانحياز واضح للتنمية البشرية في الموازنة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.