البورصة السلعية تبحث حوافز لجذب القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية – مصر، إنها ستعمل على تقديم محفزات جديدة للقطاع الخاص، لتنشيط قوى العرض والطلب، وتحقيق التكامل بينها وبين القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة .

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، هناك دراسة جارية حول الملامح النهائية للسلع الجديدة التي ستطرح للتداول عبر منصتها البورصة خلال العام الحالي. ونوه إلى عقد لقاء مرتقب آخر مع وزير التموين، لتحديد أنواع السلع التي سيتم الاستقرار عليها، خاصة أن كل سلعة لها إجراءات تنفيذية خاصة .

وأوضح حمزة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في نهج التداول في البورصة وفقًا لأنواع السلع المطروحة وكمياتها، وسيقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة سواء بزيادة عدد ساعات التداول أو الجلسات طبقًا للعرض والطلب .

أشار حمزة، إلى أن البورصة أجرت جلستين لطرح مصادرات الجمارك من الذهب، الأولى في شهر نوفمبر 2023، والجلسة الثانية قبل شهر تقريبًا، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد هذه الجلسات تباعًا وفقًا للكميات المضبوطة، بنهج أسرع ومدة زمنية أقل بين الجلسات.

ووفقًا لبيانات البورصة السلعية، شهد العام الماضي تداول 66 لوط سبائك ذهبية «سبك محلي» بإجمالي وزن 144 كيلوجرامًا.

وفيما يتعلق بعودة التداول على سلعة القمح، قال حمزة إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، خاصة أنها سلعة إستراتيجية، موضحًا أن القرار النهائي سيكون لوزير التموين الذي سيقرر الوقت المناسب للطرح في ضوء مقتضيات السوق.

ولفت الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية – مصر، إلى أن طرح السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر والأرز سيكون له إجراءات خاصة، ملمحًا إلى عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع الوزارة لتحديد آليات تداولهم.