نعرض لكم الان تفاصيل خبر وائل النشار: استثمار 300 دولار في الطاقة الشمسية يوفر 100… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - باره عريان _ قال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن مشروعات الطاقة الشمسية موفّرة للدولة بشكل كبير، موضحًا أن استثمار 300 دولار، من البنوك والجهات التمويلية، في تركيب محطة شمسية يقابلها وفر 100 دولار من الغاز الطبيعي سنويًّا.

وأضاف النشار، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن توفير برامج تمويلية مناسبة لمستخدمي الطاقة الشمسية، خاصة للمستهلك النهائي، سيحقق وفرًا كبيرًا للدولة بشكل عام.

كما نوّه بأن الاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من مولدات الديزل في مواقع شركات البترول يحقق وفرًا كبيرًا وبشكل سريع في كمية الوقود المستخدمة؛ بما يحقق جدوى اقتصادية كبرى.

وبيّن أن مقدار التوفير الذي تحققه هذه المشروعات يتوقف على عدة عوامل، أهمها قدرة المحطة المُركبة ومعدلات التخزين.

وأوضح النشار أن استخدام مولدات الديزل في مواقع الحفر يعود إلى عدم توفر الكهرباء فيها وبعدها عن الشبكة، مشيرًا إلى أن هذه المولدات تستهلك كميات كبيرة من الوقود والزيوت، وتتطلب صيانة دورية، مما يزيد من تكاليف التشغيل التي تتجاوز بكثير تكلفة شراء المعدات.

فترة استرداد تكلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام

وأضاف أن فترة استرداد تكلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، حسب نوع وقدرة الحمل الكهربائي، وعدد ساعات التشغيل، وموقع المشروع ومدى بعده عن مصدر الوقود.

وأكد رئيس شركة أونيرا سيستمز أن هذه العوامل تؤثر بشكل كبير في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وفيما يخص أوجه الاستفادة الأخرى من الطاقة الشمسية، أشار النشار إلى أنه من الأفضل تركيب شبكات طاقة شمسية مغلقة صغيرة (Mini grid) في المناطق النائية التي يقطنها السكان أو التي تضم مشروعات صغيرة، بدلًا من توصيل الكهرباء إليها.

ونوه بأن شركة أونيرا سيستمز ساهمت في تنمية المناطق النائية من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، مثل مشروع توطين البدو في جنوب سيناء.

وأوضح أنه في حالة القبائل البدوية، التي قد تضم عدة عائلات، يكون من الأفضل تركيب محطة طاقة شمسية خاصة بهم بدلًا من مد خطوط الكهرباء، مما يحقق وفرًا كبيرًا.

وفيما يتعلق بالجانب التمويلي، أكد وائل النشار حاجة مشروعات الطاقة الشمسية إلى برامج تمويلية متخصصة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة؛ حتى تتخطى المعوقات الحالية.

كما أشار إلى ضرورة معاملة تمويل الطاقة الشمسية كتمويل طويل الأجل، 10 سنوات أو أكثر، بدلًا من معاملته كتمويل قصير الأجل للسلع الاستهلاكية.