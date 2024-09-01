مال وأعمال

تنسيق مصري هندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تنسيق مصري هندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - دوت الخليج_ اتفق حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأمارديب سينغ بهاتيا، نائب وزير التجارة والصناعة الهندية لشؤون الترويج، على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنصة “ستارت آب إنديا” في الهند، لتبادل التجارب والخبرات وتسهيل عقد الشراكات بين رواد الأعمال في الجانبين.

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جاء ذلك أثناء زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الهند في زيارة ترويجية للاستثمار في مصر.

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وأكد هيبة أن مصر تمتلك نظام داعم لنمو الشركات الناشئة ما أهلها لتكون أكبر مستقبل للاستثمارات والشراكات الاستثمارية في الشركات الناشئة، ومازالت محافظة على جاذبيتها كمستقبل لاستثمارات التعهيد offshoring بفضل العمالة المدربة ذات الأجور التنافسية، وقدرتها الاستثنائية على التعاون والتواصل مع الأسواق المجاورة في أسيا وأفريقيا وأوروبا.

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واستعرض الرئيس التنفيذي الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقبال استثمارات الشركات الناشئة الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائى وخدمات الصحة وصناعة الدواء.

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وأوضح أمارديب سينغ بهاتيا ، أن الشركات الهندية الناشئة تضع السوق المصري ضمن أولوياتها، مقترحاً تنظيم زيارات ترويجية إلى مصر للتعرف على القطاعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية على أرض الواقع، كما دعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في ملتقى الشركات الناشئة الهندية المُحدد عقده مارس المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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