ملف.. الغزل والنسيج.. آمال معقودة على دعم الإنتاج ونمو…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 08:08 مساءً - فاطمة أبو زيد _ طالب خبراء بقطاع صناعة الغزل والنسيج بإطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة تصل إلى 5%، وتسريع رد الأعباء التصديرية، وكذلك دعم أسعار الغاز والطاقة والكهرباء؛ لتعزيز نمو صادرات القطاع.

كما أكدوا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الإنتاج والصادرات، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يمتلك إستراتيجية «واضحة وإدارة جيدة» بالإضافة إلى قدرته على «مواكبة التطور التكنولوجي الصناعي».

وقدموا عددًا من المقترحات لنمو قطاع الغزل والنسيج، منها: دراسة أوضاع المصانع المتوقفة، وإنشاء بنك متخصص لدعم الصادرات، وليس بنكًا تجاريًّا، والاهتمام بالتعليم الفني لحل أزمة نقص العمالة المدربة.

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