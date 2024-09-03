مال وأعمال

رئيس الوزراء يتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى التعاون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى التعاون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ غادر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهًا إلى العاصمة الصينية “بكين”، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي “فوكاك”.

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ومن المُقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، وعددًا من الجلسات رفيعة المستوى، حيث سيُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مُهمة خلال جلسة بعنوان “التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء”.

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وعلى هامش المنتدى، سيعقد رئيس مجلس الوزراء المصري مجموعة مهمة من اللقاءات مع عدد من المسئولين الصينيين والأفارقة، فضلًا عن عدد من المقابلات مع مسئولي أبرز الشركات الصينية، ومن بينها شركات صينية بارزة عاملة في السوق المصرية.

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كما أنه من المُخطط أن يشهد مدبولي على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عدد من الاتفاقيات المُهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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ومن المُقرر أن ينعقد منتدى التعاون الصيني-الأفريقي “فوكاك” خلال الفترة من 4 إلى إلى 6 سبتمبر الجاري ، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات. ويُركز المنتدى على سبل تعزيز التعاون الصيني-الأفريقي في إطار المبادرات التي تتبناها بكين في هذا الصدد، وبما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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