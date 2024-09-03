وزير الخارجية والمفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا يناقشان…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل دكتور بدر عبد العاطى ، وزير الخارجية والهجرة ، اليوم الاثنين ، جون هامفرى المفوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا .

وصرح السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة ، أن أن وزير الخارجية والهجرة أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وفى مقدمتها الطاقة بما فى ذلك الطاقة النظيفة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وتوريد عربات للسكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المدن والبنية التحتية، خاصة وأن المملكة المتحدة تأتى على رأس قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ساهمت في حدوث طفرة استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وتشجيع الشركات البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الجارى تنفيذها في مصر، خاصة مشروعات البنية التحتية، والمدن الذكية ومشروعات الطاقة المتجددة، وبما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مسألة تعزيز التعاون وحشد الاستثمارات في القارة الأفريقية، حيث أوضح الوزير تطلع الجانب المصرى لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة فى إطار تعاون ثلاثى فى الدول الأفريقية، والاستفادة فى هذا الشأن مما يملكه الجانبان المصرى والبريطانى من تواجد وعلاقات استراتيجية وثيقة مع دول القارة، ولاسيما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصحة.

ومن جانبه، شدد المسئول البريطاني على تطلع المملكة المتحدة مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين وبناء القدرات، بغية تعزيز التبادل التجارى بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية.

وأشار عبدالعاطي إلى الحرص على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المفوض البريطاني للتجارة ، لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصرى والبريطاني.