تراجع إنتاج أوبك من النفط في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يناير

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - وكالات_ أظهر مسح أجرته ، اليوم الاثنين، أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوياته منذ يناير إذ أدت الاضطرابات التي عطلت الليبية إلى تفاقم تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 26.36 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض 340 ألف برميل يومياً عن يوليو.

ووفقاً لمسح ، هذا هو أدنى إجمالي منذ يناير 2024.

ويتتبع مسح الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات مجموعة بورصات لندن ومعلومات من الشركات التي تتتبع التدفقات ومن مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.