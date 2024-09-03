نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني الإيطالية تبدأ تشغيل 3 حفارات جديدة في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أكدت شركة إيني الإيطالية على بدء تشغيل 3 حفارات جديدة بمصر لشركة عجيبة للبترول في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رفع معدلات الإنتاج إلى مستوياتها المستهدفة.

وقام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى إيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركة إيني الإيطالية في أنشطة البترول والغاز.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين إمدادات مصادر الطاقة بالمنطقة ضمن جهود مصر كمركز إقليمى للطاقة.

وشملت الزيارة عقد اجتماعاً موسعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول.

وأكد بدوى خلال الاجتماعات على عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة فى مجال الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون الممتد مع شركة إينى يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى.

وأعرب عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد على ضرورة قصص النجاح المشتركة.

ومن جانبهم أعرب مسئولي شركة إيني عن اعتزازهم بالشراكة الإستراتيجية مع مصر وأشادوا بالتطورات الإيجابية في قطاع البترول المصرى والسعى لتوفير بيئة استثمارية محفزة، مؤكدين حرص إينى على تعزيز وجودها في السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين في قطاع الطاقة.

كما تم خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المعلن عنها بهدف زيادة الإنتاج، وكذا استعراض حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع زيادة الإنتاج من البترول والغاز .

وأشادت إيني بهذه الإجراءات وأكدت على أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين إنتاجية الآبار ، كما تم استعراض أوجه التعاون فى تنمية حقول شركة إيني بالمياه القبرصية والتعجيل بربطها على التسهيلات المتاحة للاستفادة من البنية التحتية المصرية بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، وكذلك تطرق الاجتماع إلى التعاون فى مجالات التحول الطاقى والطاقة النظيفة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والوقود الحيوى.

رافق الوزير خلال الزيارة، المهندس معتز عاطف مساعد رئيس شركة إيجاس للمكتب الفنى والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بحضور جويدو بروسكو الرئيس التنفيذى لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إينى.