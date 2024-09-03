مال وأعمال

التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى في نحو عام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى في نحو عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:11 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2023، كما جاءت القراءة أفضل قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

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ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة، مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 52.2 بالمئة في أغسطس، وأن يبلغ التضخم على أساس شهري 2.64 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.95 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

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وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 بالمئة في أكتوبر 2022.

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وانخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل إلى 75 بالمئة في مايو من هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض منذ يونيو الماضي.

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ورفع البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم المرتفع.

وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير أظهرت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025.

ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن البنك المركزي المصري التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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